Gevangene PI Vught heeft zichzelf ernstig verwond; ambulance en traumahelikopter opgeroepen

Den Bosch ontwikkelt een digitale ‘tijdmachi­ne’: ‘Ik zou Jeroen Bosch graag over de Markt zien lopen’

29 oktober Willie Wortel ontwierp ze al in de Donald Duck. Professor Barabas vond de teletijdmachine uit in de Suske en Wiske stripboeken. De gemeente Den Bosch is gisteren begonnen met de ‘bouw’ van een tijdmachine. Het startsein kwam van Dieke Wesselingh; hoofd van Erfgoed ‘s-Hertogenbosch.