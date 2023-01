Gevangenis Vught krijgt toch eigen zittingszaal; kosten 15 miljoen euro

Strengere regels voor gedetineer­den EBI Vught: minder bellen en minder bezoek

VUGHT/DEN HAAG - Gedetineerden die in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) van de gevangenis in Vught zitten, krijgen te maken met strengere regels. Ze mogen minder bellen en nog maar één bezoeker per week ontvangen.

26 september