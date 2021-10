Gevangenis Vught lost parkeerprobleem op; tijdelijke parkeergarage op terrein van Defensie

Er wordt al langer geklaagd over parkeeroverlast op de Lunettenlaan in Vught. Met regelmaat staan er in de omgeving van de gevangenis, Nationaal Monument Kamp Vught en het Geniemuseum niet alleen auto’s of bussen op daarvoor geschikte parkeerplaatsen maar ook vaak hinderlijk langs de weg of in de bermen. Ze belemmeren soms de doorgang voor goederentransport, personenvervoer en de hulpdiensten van en naar de PI Vught.