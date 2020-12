‘Gevangenis Vught verdacht van financiering terrorisme’

column Laat het haantje weer uitkijken over een bruisend Den Bosch

19 december Een man in een scootmobiel stond dinsdag bij de Sint-Jan te kijken naar hoe een paar harde werkers de weerhaan van de torenspits aan het sleuren waren. Dat deden de mannen op ruim 70 meter hoogte, staand in een klein bakje. ,,Daar zou ik nu echt niet meer in gaan staan", zei de scootmobieler. Een andere voorbijganger merkte op: ,,In jouw geval snap ik dat.”