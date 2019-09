Gevelconcert Eric Vloeimans bij Golden Tulip Hotel Central

Elfhonderd lopers zamelen samen ruim 150 duizend euro in voor strijd tegen kanker in Rosmalen

1 september ROSMALEN - Even over drieën komen zes kinderen met evenzoveel bordjes het podium in Rosmalen op. Het eerste jongetje laat een bordje met het euroteken zien. ,,Dan moet dat eerste cijfer toch wel een negen zijn", schalt de stem van speaker Edwin Smolders over het parkeerterrein bij het Rodenborg College.