Geven en nemen, en lief zijn voor elkaar; dat is het geheim

Otto (87) en Mien (85) kunnen 65 jaar na dato nog precies vertellen hoe hun liefdesverhaal is begonnen. Het was ergens in de jaren ‘50. De zus van Mien had verkering met een marineman. Een man die tegen Otto, die destijds ook bij de marine zat, had gezegd dat zijn vriendin nog een hele leuke zus had. Het ging om Mien. En dat ze leuk was, daar kwam Otto snel genoeg achter. Toen hij - gehuld in zijn marinepak - voor de deur van Mien stond, sprongen de vonken direct over.