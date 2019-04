Gevlucht voor oorlog, alsnog wanhoop nabij: huis van Syrisch gezin al maanden bekogeld met eieren

Bobby Rust weg bij Noble Kitchen: ‘Niet bereid om te verhuizen’

24 april DEN BOSCH - Chef-kok Bobby Rust (37) is weg bij het in Cromvoirt gevestigde restaurant Noble Kitchen van sterrenchefkok Edwin Kats (restaurant Noble in Den Bosch). Rust ging vorig jaar aan de slag in het naast de golfbaan gelegen bedrijf. Hij is intern opgevolgd door Tom Schoonus (ruim een jaar souschef in Noble Kitchen en bijna zes jaar souschef in Noble). Ook was Schoonus drie jaar werkzaam in restaurant Cordial (Oss).