Gevluchte scooterrijder (19) aangehouden na zwaar ongeluk op Bossche Visstraat

ANALYSE Mist en onduide­lijk­heid rond nieuw theater in Den Bosch

10:50 DEN BOSCH - Ruim een maand geleden presenteerde de gemeente architectenbureau NOAHH uit Amsterdam als ontwerper van het nieuwe Theater aan de Parade. Een ronkend persbericht over de keuze voor het schetsontwerp van NOAHH - want meer ligt er niet - én twee afbeeldingen hoe het nieuwe theater er in de toekomst uit zou kunnen zien. Er kwam ook telefonisch nog een reactie van de gemeente: het is een schetsontwerp en zelfs niet gezegd dat het theater er aan de buitenzijde uit komt te zien als nu wordt getoond. Punt. Dat is tot nu toe alle informatie waar de stad het mee moet doen. Niet meer en niet minder.