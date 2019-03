Gevonden granaten tot ontploffing gebracht in Rosmalen

Ontsnapte gevangene PI Vught ‘heeft ernstig delict op geweten’, denkt advocaat: ‘OM wil geen paniek’

12:07 VUGHT - Het Openbaar Ministerie houdt de kaken stijf op elkaar over de identiteit en de achtergronden van de man die donderdagmiddag uit de gevangenis in Vught is ontsnapt. Sébas Diekstra, strafrechtadvocaat en voormalig marechaussee, denkt te weten waarom het OM deze strategie hanteert. ,,Ze willen geen paniek veroorzaken. Ik sluit niet uit dat deze gevangene van een ernstig delict verdacht wordt.”