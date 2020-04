Gewande blij met razendsnel internet en fatsoenlijk riool ‘Die tanks stonken een uur in de wind’

DEN BOSCH - Mannen in witte pakken en handschoenen zijn maandag begonnen met het opruimen van de restanten van de voormalige rioolvoorziening in Gewande.

Er lagen tot voor kort geen buizen onder de grond zoals overal in de stad. Gewande moest het heel lang doen met speciale water-zuiveringstanks als riolering. ,,Die stonken een uur in de wind als die verkeerd stond”, zegt éen van de inwoners van Gewande. Ook Gewande heeft nu fatsoenlijke (nuts)voorzieningen.

Witte pakken niet vanwege corona

De witte pakken worden niet gedragen vanwege een eventuele besmetting door het coronavirus. Het zijn wegwerp-overalls die de mannen vooral moeten beschermen tegen de inhoud van de tanks: afvalwater en gegiste uitwerpselen. Vorige maand is het virus in ons land overigens wel aangetroffen in een riool in ons land.

Maar de meeste overgebleven tanks in de grond zijn al vóór de corona-crisis afgesloten. Ze werden door de bewoners toch niet meer gebruikt. De werkzaamheden, zoals het reinigen van tanks en vooral het aansluiten op riolen worden in Gewande eventueel uitgevoerd met voorzorgsmaatregelen tegen corona zoals het dragen van speciale maskers.

Bermen worden opgeknapt

Volledig scherm Het buurtschap Gewande hoeft niet nog een keer op de schop. © Peter de Bruijn Er worden nog wat andere puntjes op de i gezet. De bermen worden opgeknapt. De weg hoeft niet meer dicht. In de zomer en het najaar ging nog een flink deel van het wegdek op de dijk op de schop. De werkzaamheden waren nog niet afgerond toen er op 1 oktober vanwege de kans op hoogwater niet meer in de buurt van dijken mocht worden gegraven.

Zowat het hele buurtschap is na tientallen jaren praten zo’n half jaartje aangesloten op het aardgasnet en de rioleringsbuizen. Bovendien kregen de inwoners beschikking over razendsnel internet.

Nieuwbouwwijk schept mogelijkheden voor Gewande

Aansluiting op de buizen en leidingen van Den Bosch van (nuts)voorzieningen was jarenlang te duur. Het werd financieel mogelijk toen de nieuwbouwwijk De Lanen werd gebouwd. Aardgas, riolering en razendsnel internet kwamen dichterbij omdat aanleg van de infrastructuur een stuk goedkoper werd.

,,De mensen zijn het meest tevreden over glasvezel”, zegt Gio de Greef uit Gewande. ,,Een vooruitgang. Het landweggetje is een digitale autosnelweg geworden. Kinderen volgen in deze tijd online schoollessen. Razendsnel internet; een verademing.”

Quote Pannetje staat met aardgas langer op het vuur voordat het water kookt René Coppens uit Gewande

,,Ik hoor in Gewande weinig mensen die klagen over de nieuwe nutsvoorzieningen”, vervolgt hij. ,,Altijd een goed teken. Die persoonlijke afvaltanks stonken, als de wind verkeerd stond. Met het riool onder de grond zijn we daar ook van af.”

Volgens René Coppens uit Gewande was aardgas even wennen. ,,Je pannetje water staat langer op het vuur voordat het water kookt”, weet hij. ,,Aardgas is een flinke besparing op je budget. Butaan- of propaangas kost meer. Die gastank in de tuin moesten de mensen soms wel drie keer per jaar bijvullen. Lag er natuurlijk ook aan hoe groot die tank was hè.”