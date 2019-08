Gewapend duo steekt Vughtenaar neer bij woningoverval en sluit hem op terwijl huis wordt geplunderd

VUGHT - Twee mannen hebben zondagavond rond 23.15 uur een gewapende woningoverval gepleegd aan het Heunpark in Vught. De bewoner is gestoken met een mes en is een tijd opgesloten geweest. De daders zijn gevlucht met onbekende buit en hebben hem gewond achtergelaten.