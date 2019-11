Gewonde bij schietincident in woning Den Bosch

FC Den Bosch over stilleggen wedstrijd: ’Tegenstan­der met regelmaat getrak­teerd op kraaiencon­cert’

6:03 DEN BOSCH - Het is onduidelijk of het gaat om dezelfde mannen. Zeker is dat supporters van FC Den Bosch tijdens de intocht van Sinterklaas met leuzen en een spandoek pleitten voor Zwarte Piet. En het staat vast dat aanhangers van FC Den Bosch er enkele uren later (met spandoek) in het stadion voor zorgden dat de scheidsrechter de wedstrijd tegen Excelsior een poosje staakte.