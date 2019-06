Gewonde door steekvlam in bedrijf Den Bosch

Henri Swinkels was vier jaar gedeputeer­de zonder stropdas: ‘Ik voelde me gewoon prettiger zonder’

11:07 VUGHT - Hij noemt zichzelf een ‘vierjaarsvlieg’, verwijzend naar de vluchtigheid van het politieke bestaan. Henri Swinkels (SP) is gedeputeerde af. De Vughtenaar (55) had er graag een bestuursperiode aan vastgeplakt, hij was nog niet klaar in het provinciehuis. Een gesprek over stropdassen, opsmuk en zijn nalatenschap.