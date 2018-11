Gewoon even naar buiten, en dan had het CDA geen vragen hoeven stellen

Zegereeks FC Den Bosch eindigt tegen SC Cambuur

23 november FC Den Bosch is er vrijdagavond niet in geslaagd om zijn reeks van opeenvolgende overwinningen uit te breiden naar negen. De ploeg van trainer Wil Boessen speelde op eigen veld met 1-1 gelijk tegen SC Cambuur en mocht de handen daarmee eigenlijk nog dicht knijpen. Zeker in de tweede helft had Cambuur het beste van het spel en waren de betere kansen voor de Friezen.