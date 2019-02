Gewoon geDREVEN: ‘Gemeente mede debet aan permanente bewoning Dierenbos’

In een onlangs op zo’n 300 adressen bezorgde brief is te lezen dat illegale bewoners voor 1 januari 2020 moeten verhuizen. Zij zouden moeten kunnen verwijzen naar een ander ‘hoofdverblijf, want permanente bewoning in recreatiegebieden is wettelijk niet toegestaan. ,,Hierover zijn signalen bij de gemeente binnen gekomen en daarover zijn we in gesprek gegaan met twee vereniging van eigenaren en eigenaar Libéma.’’ Dat antwoordde een woordvoerder van de gemeente onlangs op vragen van de krant naar de reden van deze actie.