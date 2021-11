‘Gezicht’ van Vughts postkantoor en carnavalsman Ton Stappers overleden

VUGHT - In Vught is onverwacht Ton Stappers overleden. Vughtenaar Stappers was jarenlang actief voor carnavalsstichting Dommelbaorzedurp, onder meer als voorzitter (tot 2017) en hoffotograaf.

Maar de meeste Vughtenaren kennen hem als een van de gezichten van het oude postkantoor aan de Raadhuisstraat in Vught. Stappers kwam daar in 1974 ‘in opleiding’ en hield het er 35 jaar vol. Tot 2009 toen het postkantoor in Vught door de nieuwe eigenaar ING werd gesloten.

Stappers werkte daarna nog enkele jaren in het postkantoor in Waalwijk. Toen het daar in 2010 ook einde verhaal was, blikte hij met plezier terug op het afscheid in Vught: ,,Daar kregen we op de laatste dag minstens 1000 mensen over de vloer. Inclusief het gemeentebestuur. Ik geloof dat ik wel dertig flessen wijn mee naar huis nam.”

Ton Stappers was naast zijn werk bezig als fotograaf. Jarenlang legde hij in Vught als hoffotograaf zo'n beetje alles wat met carnaval te maken had vast. Maar ook buiten carnaval was hij serieus met de fotocamera in de weer. Met zijn eigen bedrijf De Stap Fotografie, met als ‘specialiteiten theater dans, modellen en paarden’.

Stappers was in Vught ook actief voor scouting en Vught Actief.