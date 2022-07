Gezin bouwt droomhuis mét kalkhennep en lavasteen, en zónder energierekening

Rechtbank kraakt onderzoek dodelijk ongeluk op A59, uitstel vonnis Vinkelaar die Berghemse vrouw doodreed

DEN BOSCH - De rechtbank ‘kan geen zorgvuldige beslissing’ nemen in de zaak van een dodelijk verkeersongeval in november 2021 in Rosmalen waarbij een vrouw (58) uit Berghem overleed. Het strafdossier is ‘summier, soms slordig en op relevante onderdelen onvolledig’.

14 juli