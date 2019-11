Gezocht: een zaal voor Claudia de Breij in Den Bosch

De nieuw te bouwen Kaaihal op de Tramkade, achter de Verkadefabriek, had een aantal problemen op kunnen lossen, stelde Van der Putten maandagavond. Welke problemen? De grootste uitdaging komt op het bordje van het Theater aan de Parade te liggen. De directie moet tijdens de drie jaar durende sloop en nieuwbouw met hun programma uitwijken naar andere locaties in en rond de stad. Dat gebeurt dan ook, in de Orangerie, Perron-3 in Rosmalen en de Speeldoos in Vught.



Prima alternatieven voor een lunchconcert, try-out of een optreden van een lokale artiest. Maar de theaterdirectie had al niet voor niets afspraken gemaakt met Van der Putten over het gebruik van de Kaaihal. Een hal die dienst kan doen als grote zaal met achthonderd bezoekers. Voor onder meer nationale- en internationale gezelschappen, klassieke concerten en cabaretiers.