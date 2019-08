Gezocht: gewone Bosschenaren over de toekomst van de stad

Burgemeester Jack Mikkers wil praten, praten, praten en luisteren, luisteren, luisteren. ,,Niet met en naar allerlei clubjes en de mensen die we al veel spreken, maar met en naar mensen in de wijken en dorpen. Wij willen weten wat bewoners belangrijk vinden in en voor een wijk. Wat ze verwachten van het woon-, leef- en werkklimaat. Het gaat ons niet over onderwerpen waar ze tevreden of ontevreden over zijn, waardoor er allerlei lijstjes ontstaan.’’