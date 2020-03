Gezocht in Den Bosch: schorten en mondkapjes voor ziekenhuizen

Geen bijeenkom­sten maar internet­ses­sies over verbreding A2

11:33 ZALTBOMMEL/DEN BOSCH - De geplande bijeenkomsten in Zaltbommel en Den Bosch over de toekomstplannen voor de snelweg A2 tussen Deil en Vught worden vanwege de corona-crisis omgezet in internetsessies.