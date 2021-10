GGD opent corona-vaccinatiepunt in JBZ. Alleen op afspraak

Café in stiltege­bied Bossche binnenstad kan nog wel, maar tegelijk met winkels de deur dicht

13:48 DEN BOSCH - Ga maar opnieuw met de omwonenden spreken. Na protesten van omwonenden van het Herman Moerkerkplein tegen de komst van overlastgevende horeca in de luwte van het centrum van Den Bosch, is het voorstel aangepast en wil de meerderheid van de gemeenteraad dat er toch meer tijd genomen wordt. Want een café is in theorie nog niet helemaal van de baan.