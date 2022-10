GGD verruilt Brabanthallen voor Huis van de Toekomst met ‘coronaprikken’

Damesploeg neemt Vele Tinten Grijs te grazen tijdens eerste Willems Regatta

DEN BOSCH - Vanaf de Dungense Brug in één rechte lijn ‘board to board’ op de 200-jarige Zuid-Willemsvaart naar de finish nabij Sluis-0. De primeur van de Willems Regatta, uit de koker van R.V. De Hertog, was een succes.

23 oktober