GGD zet ruim 700 prikken tijdens vrije inloop bij Brabanthallen en zoekt locatie voor extra vaccinatie specifieke groep

Op woensdag zijn in deze regio 716 prikken zonder afspraak gezet. De drukste inlooplocatie was Tilburg waar meer dan de helft (55%) van de prikken zijn gezet. Daarna volgt Den Bosch met 23% open inloop. Boxtel nam 21 % voor haar rekening.

Op donderdag zijn in deze regio 726 prikken zonder afspraak gezet. De drukste inloop locatie was Den Bosch waar bijna dan de helft (45%) van de prikken zijn gezet. De inloop locaties in Veghel (23%), Boxtel (17%) en Waalwijk (15%) werden minder druk bezocht. Donderdag was er geen vrije inloop in Tilburg.