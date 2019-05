Gigi D'agostino viert 20-jarig jubileum L'Amour Toujours in Brabanthallen

DEN BOSCH - Gigi D’agostino staat op woensdag 16 november in de Brabanthallen in Den Bosch om het 20-jarige jubileum van zijn wereldhit L’Amour Toujours te vieren. Hij wordt die avond vergezeld door de Vengaboys, 2 Unlimited en Kate Ryan.

Eerder werd de 51-jarige hoofdact D'agostino al aangekondigd, die in de jaren 90 en 00's met vele hits als The Riddle en L'amour Toujours wereldberoemd werd. Ook in Nederland voerde hij lang de hitlijsten aan. Vorige zomer had hij nog een grote hit. ,,Hij is nog steeds relevant, net als de gastoptredens'', zegt woordvoerder Tim Boersma.

De Italiaan treedt nog maar zelden in het buitenland op, maar omdat het dit jaar twintig jaar geleden is dat zijn Franstalige monsterhit L'amour Toujours uitkwam, zal hij in november in de Brabanthallen draaien. Dat optreden krijgt met de Vengaboys en 2 Unlimited nu een Nederlands tintje. ,,Ook zij braken in de jaren 90 door en hadden hier grote successen. 2 Unlimited is zelfs de bestverkopende Nederlandse act ooit'', zegt Boersma. ,,Het zijn tijdloze artiesten, en de Belgische Kate Ryan ook. Dat die samen met Gigi in Den Bosch gaan optreden, is heel uniek.''

Volgens Boersma wordt het concert in de Brabanthallen een avond voor iedereen. ,,Mijn zoon van 17 luistert nog regelmatig naar 'In my Mind', het meest recente nummer van D'agostino, maar ook de oude hits klinken nog vaak bij mij in huis. Het is een cliché, maar er is voor ieder wat wils.''

Volledig scherm Vengaboys © Levie Vriend

Volledig scherm 2 Unlimited © Levie Vriend