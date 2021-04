Gin tonic met de eerste bitterballen om opening terrassen te vieren: ‘Ik heb speciaal vrij genomen’

Video Brand in twee-on­der-een-kapwoning in Helvoirt, tweeling gered uit huis

24 april HELVOIRT - In de Jorisakkerstraat in Helvoirt is vrijdagavond brand uitgebroken in een twee-onder-een-kapwoning. De vlammen sloegen urenlang uit het pand en er kwam veel rook vrij. Uit een van de woningen is volgens meerdere omwonenden een tweeling gered door een omstander.