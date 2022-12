Gitarist voorziet teksten van muziek: ‘Als je Psalmen leest ben je niet alleen met je worsteling’

Hoe raakte je in de ban van de Psalmen?

,,Na een drukke periode was ik op zoek naar stilte. Ik ben toen Benedictijnenkloosters gaan bezoeken, onder meer in Egmond. Het dagelijks hardop voorlezen van Psalmteksten inspireerde me mateloos. In 2018 begon ik sologitaarcomposities bij deze teksten te schrijven. ‘Stiltegitaar’ noem ik het. Ik heb alle honderdvijftig Psalmen op muziek gezet. Stukken van één minuut tot ruim een half uur, zoals Psalm 119, een soort symfonie. Zaterdag spelen we deze compositie in een versie voor strijktrio en elektrisch gitaarkwartet. Er klinkt ook nieuw gitarenwerk van Aart Strootman.”

Wat betekenen die Psalmteksten voor je?

,,We zien veel ellende om ons heen. Er wordt continu verwacht dat we ons gedrag aanpassen. Van het klimaat tot stikstof. Wanneer je mijn cd beluistert en de teksten leest, bied ik een moment van verstilling. In de Psalmen ontdek je dat deze uitdagingen van alle tijden zijn. Geloof is voor mij het vormgeven aan je twijfel en het niet-weten. Je bent niet alleen met je worsteling.”

Je speelt al veertig jaar elektrische gitaar; is dit project je coming out als componist?

,,Ik wil de elektrische gitaar binnen de klassieke muziektraditie promoten, en werk samen met veel componisten. Al die muzikale invloeden komen samen in mijn Psalms Electrified-project. Van pop tot jazz, en van minimalisme tot barok. In die Psalm-composities hoor je mijn visie op de elektrische gitaar terug. De intieme klank van elektrische gitaarsnaren blijft me fascineren. Door dit project heb ik eindelijk het gevoel dat mijn toekomst als gitarist en componist helemaal open ligt.”