Gladde drempel zorgt voor ongevallen in Vinkel

VINKEL - Al snel na de oplevering van de weg gebeurden er opvallend vaak ongelukken op een van de drempels van de Van Rijckevorselweg in Vinkel. Dat probleem moet nu eindelijk eens aangepakt worden, zegt Ton van de Leest, voorzitter van de dorpsraad in Vinkel. Daarom gaan ze nogmaals in overleg met de gemeente Den Bosch, in de hoop dat er nu écht iets gaat gebeuren.

Regelmatig krijgt Van der Leest van omwonenden te horen dat er wéér een auto betrokken was bij een eenzijdig ongeval op de Van Rijckevorselweg. Het is al sinds de oplevering van de weg een terugkerend probleem. ,,Er wordt misschien wel iets te hard gereden in de bocht op de weg waar 60 kilometer per uur is toegestaan, 65 of 70 kilometer", zegt Ton ,,Maar bij nadere inspectie van de drempel constateren we ook dat het rode asfalt op de drempel veel gladder is dan het grijze asfalt van de weg. Waarschijnlijk verliezen de wielen van de auto's daardoor grip.”

Lichte auto's

Dat kan buurtbewoner Antoon van den Elzen (75) beamen. ,,Afgelopen weken was het weer twee keer raak", zegt hij. ,,Het lijkt wel dat het voornamelijk de wat lichtere auto's zijn. Die veren net wat hoger op bij het oprijden van de drempel, komen met hun wielen als het ware heel even een beetje los van het asfalt. Ga je dan tegelijkertijd ook nog meesturen in de bocht, dan gaat het mis en komt de auto in een slip terecht.” Met alle gevolgen van dien.

,,We hebben als dorpsraad regelmatig overleg met de gemeente over zaken waar we tegenaan lopen in de openbare ruimten", zegt Van der Leest. ,,Daarbij proberen we ook oplossingen aan te dragen. Het zou al kunnen helpen als de opgaande flanken van de drempel verlengd worden. Evenals ruwer asfalt.”

Andere problemen

Maar naast de drempel zijn ook de bermen van de straat een doorn in het oog van de dorpsraad. ,,Het is een drukke ontsluitingsweg met heel veel vrachtverkeer. Vrachtwagens kunnen elkaar bijna alleen passeren als een van hen door de berm gaat. Daardoor ontstaan er veel gaten en ligt het asfalt soms wel 10 tot 15 centimeter hoger dan de berm. En er liggen veel zogenoemde varkensruggen waar auto's niet eens uit kunnen wijken. Dus wij pleiten naast de aanpak van de drempel ook voor meerdere passeerhavens of graskeien in de berm zodat deze niet telkens kapot gereden wordt. Het zal de verkeersveiligheid ten goede komen".