Glibberen op de stoep

Beheerders OJC blij met dooi: ‘Deze serene rust is niks voor ons’

11:02 ROSMALEN - Normaal worden ze van alle kanten op hun schouders getikt: de beheerders van het sportpark van OJC Rosmalen. Door de sneeuw is het nu doodstil rondom de voetbalvelden. ‘Als je van niks doen houdt, dan is het lekker. Maar dat zit niet in onze aard.’