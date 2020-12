Go Sharing haalt scooters naar binnen rond Nieuwjaar: ‘Willen politie niet meer werk bezorgen’

,,Het is een onrustige periode met risico's voor de deelscooters. De afgelopen tijd hebben we wat vuurwerkslachtoffers gehad", zegt regiomanager Bas van Heffen namens Go Sharing. ,,Dus de periode rondom Nieuwjaar gebruiken we om de scooters even goed te bekijken, maar ook om binnen te houden.”

In overleg

Ook het servicegebied van Go Sharing is in deze dagen een stuk kleiner. ,,We werken in de stad en in de dorpen meer toe naar de centra of naar supermarkten. In ieder geval naar plekken waar meer sociale controle is en camera's zijn", zegt Van Heffen. Vanaf 4 januari gaat Go Sharing weer terug naar de oude situatie.