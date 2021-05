Goede hoop in Brabant dat Vuelta in 2022 wél doorgaat

Milde hoest bleek begin van ware nachtmer­rie: Rob (48) had corona en kreeg twee hersenbloe­din­gen

7 mei DEN BOSCH/TILBURG - Begin vorig jaar werkte Rob de Louw (48) nog in zijn lampenwinkel De Louw vd Zanden verlichting, in de Hinthamerstraat in Den Bosch. Dat een milde hoest het begin was van een ware nachtmerrie, had niemand kunnen voorspellen.