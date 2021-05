Goedkoper shoppen en parkeren met korting: leuk bedacht maar daar komt niks van terecht

DE STAD VAN... Antoon van Mil: ‘Er zit veel meer in petanque dan je denkt’

9 mei Zo’n grote stad die niet eens beschikt over een eigen jeu de boules-vereniging, het was onaanvaardbaar voor Antoon van Mil. Zeker nu het EK petanque in 2022 in Den Bosch wordt gehouden. En daarom is Van Mil nu voorzitter van de Bossche jeu de boules-vereniging Pétanque Union Bois le Duc.