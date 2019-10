Golfbaan Rosmalen gaat voor par 70

De voormalige aardappelschuur van psychiatrisch ziekenhuis Coudewater is sinds 2010 in gebruik als clubhuis. Vanuit het clubhuis en vanaf het aanpalende terras is er fraai uitzicht op de driving range van golfclub Rosmalen, waar de bijna 600 leden kunnen oefenen. Verderop naar het oosten, ingeklemd tussen de Peter de Gorterstraat en de Grote Wetering, beschikken zij nu over negen holes waarop kan worden gespeeld, variërend van 3 tot 4 par.

,,Onze baan heeft nu een C-status", zegt voorzitter Peter de Kubber van de golfclub. ,,Als de nieuwe baan er ligt krijgen we een A-status. Dan worden we van een par 60 baan een par 70 baan. Als je alles in oppervlakte zou omrekenen, zijn we straks drie keer zo groot.”

Volledig scherm Een golfkar om de ballen mee te verzamelen. © Paul Roovers/BD Terwijl juist de plannen voor de sloop van GGZ-gebouwen en de toekomstige nieuwbouw van woningen op een belangrijk deel van landgoed Coudewater de aandacht trok, werkte Golfclub Rosmalen de afgelopen jaren zelf aan plannen voor negen nieuwe banen en clubhuis. De club die in 1992 op sportpark Maliskamp begon heeft daarvoor een stichting opgericht. ,,De nieuwe baan en clubhuis worden ondergebracht in een stichting. De vereniging huurt de voorzieningen op haar beurt", zegt voorzitter Jan Timmers van de stichting.

Honkbalvelden

Begonnen in de schaduw van hockeyclub Rosmalen verkaste de Golfclub in 2010 naar de voormalige honkbalvelden aan de Peter de Gorterstraat. ,,Aanvankelijk was dit bedoeld als tijdelijke plek", zegt De Kubber. ,,We hebben van hieruit nog serieus gekeken naar andere locaties, zelfs bij de zandverstuiving.” Maar de benodigde hectares waren niet zo makkelijk te vinden en dus bleef de thuisbasis de Peter de Gorterstraat. Met de zekerheid dat de eigenaar van de gronden, GGZ Oost Brabant, de plek voor langere tijd wil verhuren, kon de golfclub werken aan het toekomstplan. Het project vergt een investering van bruto 2,5 miljoen euro. Volgens De Kubber en Timmers kan de club die last goed dragen. ,,We hebben een stabiel ledenaantal en we kunnen de contributie laag houden. Mede dankzij de inzet van een vaste groep van zo'n 150 vrijwilligers. Meer dan de helft van de leden draagt financieel bij aan het plan. Dart zegt iets over het draagvlak", zegt De Kubber.

Beschermde dassen

De golfbaan ligt in een natuurgebied waarin vooral de beschermde dassen huizen. Daar moest dus bij het ontwerp rekening mee worden gehouden. Bovendien is het gebied onderdeel van het historische kampenlandschap, dat in het nieuwe ontwerp weer accenten krijgt. ,,We voegen zelfs natuur toe", zegt Timmers. De nieuwe baan moet rond de zomer van 2020 klaar zijn.