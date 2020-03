Golftoernooi KLM Open in Cromvoirt werpt schaduw voorzichtig vooruit

CROMVOIRT - ,,Mensen zijn hier misschien te nuchter”, aldus Bert en Marianne Heesbeen uit Cromvoirt. ,,Laat die bekende golfers en al die golfliefhebbers maar komen. We zien wel wat er gebeurt. Nee, we maken ons geen zorgen. Of we gaan kijken? Denk het niet. Golf is geen sport voor ons.”

De 101ste editie van het internationale golftoernooi KLM Open werpt de schaduw al vooruit. Op het terrein van Bernardus Golf staat ‘KLM Open’ in grote witte letters te lezen. Het evenement was tijdens carnaval ook een dankbaar onderwerp in de plaatselijke optocht. Er ‘vlogen’ diverse (KLM)vliegtuigen en golfballetjes door de straten van het Kneutergat.

Het organiserende sportbureau TIG Sports zou de dorpsbewoners dinsdag tijdens een informatieavond meer duidelijkheid geven. De avond ging niet door vanwege het coronavirus. Het is nog niet bekend wanneer Cromvoirt nu wel wordt geïnformeerd.

‘Ruim vijftigduizend bezoekers’

Toernooidirecteur Daan Slooter van het KLM Open zei half december in het Brabants Dagblad dat er van 17 tot en met 20 september ruim 50 duizend bezoekers bij Bernardus Golf worden verwacht. Cromvoirt telt ongeveer 750 inwoners.

,,Het is spannend. Wat gaat er in ons dorpje gebeuren”, vraagt Erik Verhoeven zich hardop af. ,,Als die tienduizenden mensen één keer naar de wc gaan, denk je dat ons riool het hier wel aan kan”, grapt hij. ,,Het gaat om een vierdaags evenement, maar wat denk je van het opbouwen en afbreken? Het toernooi duurt voor ons dus feitelijk langer. Ik heb land tegenover de golfbaan waar nu asperges groeien. Daar moet ik in september wel met de tractor bij kunnen. En wat levert het op voor Cromvoirt? Als het maar geen golf Vught wordt.”

‘We maken ons zorgen’

,, Er lijkt veel verkeer op ons dorp af te komen”, zegt Theo Vorstenbosch namens Veilig Verkeer Cromvoirt. ,,Of het op die smalle weggetjes naar en in het dorp onveilig wordt en de routes verstopt raken, weten we niet. We maken ons wel zorgen. De buurtbussen moeten blijven rijden. Als de bezoekers de auto’s bijvoorbeeld bij De Brabanthallen parkeren en ze met shuttlebussen naar het golfterrein worden gebracht is het een ander verhaal dan dat de wagens straks midden in Cromvoirt geparkeerd staan.” Dat het druk wordt is zeker. We houden het in de gaten.”

Pasje voor Cromvoirt

,,Misschien krijgen we wel een pasje om ons eigen dorp binnen te komen”, oppert Kees Kras. ,,We hebben het er wel eens over, maar het golftoernooi is hier niet het gesprek van de dag. Denk dat ze in Zandvoort drukker met de Grand Prix bezig zijn dan wij hier met het KLM Open.”