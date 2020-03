Gouden Draak van station Den Bosch naar museum

JBZ maakt corona-afdeling in buitenloca­tie voormalig ziekenhuis Liduina Boxtel

19:33 BOXTEL - Het Jeroen Bosch Ziekenhuis gaat de buitenlocatie bij het voormalige ziekenhuis Liduina in Boxtel nog even niet verbouwen. In de hoogbouw, straks het tijdelijk onderkomen voor de specialismen van JBZ, komt nu eerst een tijdelijke afdeling voor kwetsbare ouderen die besmet zijn met het coronavirus.