Gouden leeuw keert voorlopig niet terug in Bossche binnenstad

Genoeg was genoeg, vond de gemeente Den Bosch, en dus werd in februari het beeld van de plek gehaald en naar Bergeijk gebracht. Daar zit restaurateur Jack van Bommel met zijn bedrijf Klooster & Beeld. Daar ligt het in opslag mét beschadigde zuil. Dat komt volgens Van Bommel omdat de gemeente nog niet weet waar het beeld geplaatst gaat worden.

,,Ik denk dat we de zuil al drie keer hebben gerepareerd", legt hij uit. ,,Aan de Markt stond het op een ongelukkige plek, vlakbij de weg en dan ook nog eens in een bochtje. Daarnaast is het een vrij hoog beeld met de zuil verankerd in de grond. Als daar dan tegenaan wordt gereden, dan komen er breuken in de zuil", aldus Van Bommel. ,, De leeuw is nagenoeg ongeschonden, die hebben we drie jaar geleden nog helemaal opnieuw verguld, dat is nu voorlopig niet meer nodig.”