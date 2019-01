Gouden Piccolo Oeteldonk voor Listy Groenland-Pasaribu

Supervrijwilligster

Listy Groenland -Pasaribu is een echte Oeteldonkse duizendpoot, vindt de organisatie. Als lid van het Jeugdministerie van de Oeteldonksche Club is zij onder meer belast met de de planning van de rondleidingen in de Oeteldonkse bouwhal voor leerlingen van de Bossche basisscholen.

Ook is ze nauw betrokken bij de bouw van de Jeugdprinsenwagen. Tijdens het Kwèkfestijn assisteert ze jaarlijks presentator Luud Gieles. Bovendien is ze lid van het Boerenparrelement. Naast haar activiteiten voor Oeteldonk is Groenland ook nog als vrijwilliger actief bij Swim to Fight Cancer, Jazz in Duketown en als Blauwe Engel. ,,Listy is een bescheiden maar geweldige supervrijwilligster, die deze onderscheiding ook echt verdient”, liet William Bekker van de Piccolo, na de uitreiking weten.