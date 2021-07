Gouden speldje voor oprichtster Annie Kraaykamp voor 40 jaar Zonnebloem in Engelen en Bokhoven

ENGELEN - ,,Ik zag die gebakjes op de tafels staan, terwijl ik dacht dat we alleen maar gingen lunchen. Toen had in de gaten dat er iets aan de hand was.”

Mevrouw Annie Kraaykamp, oud-voorzitter van De Zonnebloem in Engelen en Bokhoven, werd woensdag 28 juli in De Engelenburcht verrast vanwege haar veertig jarig jubileum. ,,Ik wist helemaal van niks, maar dit was geweldig.”

Sluis in Engelen

Mevrouw Kraaykamp richtte de plaatselijke afdeling voor Engelen en Bokhoven begin jaren tachtig van de vorige eeuw op. ,,We woonden toen bij de sluis in Engelen”, vertelt ze na de feestelijkheden. ,,Mijn man Evert was de sluiswachter daar. Het viel me steeds op dat er niemand uit Engelen of de directe omgeving op de boot van De Zonnebloem zat als het schip bij ons in de sluis richting Den Bosch lag. Ik vond dat daar verandering in moest komen. Ik heb contact opgenomen met het kantoor in Breda. Zo is het balletje ooit gaan rollen.”

Oprichter en oud-voorzitter Annie Kraaykamp van de plaatselijke Zonnebloem (links) wordt in de bloemetjes gezet door Ria van Luijk die nu voorzitter van de afdeling Engelen/Bokhoven is.

Mevrouw Kraaykamp kreeg woensdag een herinneringsboek, bloemetjes en de gouden speld van De Zonnebloem. ,,De vereniging is heel belangrijk. Zeker in deze tijd”, zegt ze. ,,Veel mensen zijn eenzaam en zitten om dat praatje verlegen. De vrijwilligers van De Zonnebloem gaan een keertje wandelen met de mensen of we maken samen een ander uitstapje. Je maakt de mensen blij.”

Quote Annie Kraaykamp is iemand die een ander niet laat zitten; een men­sen-mens Ria van Luijk, voorzitter van De Zonnebloem in Engelen en Bokhoven

Ria van Luijk is nu voorzitter van de afdeling. ,,Annie stond helemaal complex”, zegt ze. ,,Ze werd er stil van. ‘Dat had ik niet gedacht en verwacht’ was het enige dat ze nog uit kon brengen. Ze is iemand die aanpakt en initiatief neemt en mensen niet laat zitten. Een echt mensen-mens.”

‘Contact gemist’

,,Ik vond het vandaag trouwens helemaal leuk”, vervolgt Van Luijk. Zeker omdat veel mensen elkaar vanwege corona misschien wel anderhalf jaar niet gezien hebben. Dat contact hebben veel ouderen die vaak niet zo goed ter been zijn ontzettend gemist.”