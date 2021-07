Graafmachine brandt uit in Rosmalen, mogelijk aangestoken

Het is nog magertjes bij FC Den Bosch, dat ook van MVV verliest

24 juli Het is wachten op versterkingen bij FC Den Bosch, dat zaterdagmiddag tegen MVV Maastricht zijn derde oefennederlaag op een rij leed. De Bosschenaren begonnen nog veelbelovend in de eigen Vliert, maar in de eindfase van de wedstrijd maakte de Limburgse opponent het verschil: 1-2.