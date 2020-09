Graafmachine in Empel vat vlam en staat vast tussen de sloten

Geen Piecke­poort, wél nieuwe Bossche stadsen­tree op Wilhelmina­plein

28 augustus DEN BOSCH - Ooit was er sprake van dat de middeleeuwse stadsentree Pieckepoort op het Wilhelminaplein aan de kop van de Vughterstraat in Den Bosch voor miljoenen in volle glorie hersteld zou worden. De politiek vond de ruim vier miljoen euro die daar minimaal mee gemoeid waren te gortig. Nu ligt er een alternatief in de vorm van een stadsparkje.