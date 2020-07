Graffiti-artiest mikt op Lambooybrug: ’Gemeente weigerde terecht, maar ik blijf hopen’

DEN BOSCH - Het onderwaterleven van de Zuid-Willemsvaart als graffiti op de Bossche Lambooybrug. Jan-Henk van Ieperen, mede-oprichter van Kings of Colors, ziet het helemaal voor zich. De gemeente heeft zijn aanvraag die hij deed als De Spuitbuskunstenaar onlangs afgewezen. ,,Dat was terecht. Maar ik ben weer in gesprek met de gemeente en vertrouw op een goede afloop’’, zegt Van Ieperen.

,,Ik erger me al een hele tijd aan de grijze grauwe muur van de brug. Die kan wel een opfrisbeurt gebruiken’’, zegt Van Ieperen. De Ossenaar die op verzoek van de gemeente met Kings of Colors de schutting bij het Gasthuiskwartier een kleurrijk aanzien gaf, vroeg de gemeente om 2.000 euro uit een zogenaamd Pop up-fonds. Sponsors zouden voor een resterend bedrag kunnen zorgen.

Van belang

Wat de gemeente betreft gaat het project ter hoogte van de Maastrichtseweg niet door. Het speelt een rol dat Van Ieperen niet in Den Bosch woont. Ook zou hij niet van plan zijn om samen te werken met andere Bossche makers of organisaties. ,,Het enige verband met de gemeente was de locatie van de uitvoering. Dat is echter niet voldoende om aanspraak op de fondsen te kunnen maken.’’ Dat antwoordt de gemeente op onlangs door de PvdA gestelde schriftelijk vragen.

De PvdA vindt het vreemd dat het verzoek is afgewezen, vooral omdat in 2016 een motie is aangenomen om meer plekken beschikbaar te stellen voor graffiti-kunst. De partij wijst er ook op dat in de gemeentelijke cultuurnota is te lezen dat het van belang is om ‘Urban arts als cultuurvorm in al zijn verschillende uitingen verder ontwikkelen’.

‘Herhaling van zetten’

De gemeente nodigt ‘graag ook anderen uit om dit te doen, waaronder jonge nieuwe makers’ en benadrukt dat behoefte is aan nieuwe vormen van samenwerking en nieuwe toepassingen. Graffiti op de Lambooybrug zou ‘een herhaling van zetten zijn’. Van Ieperen vindt dat de eerste aanvraag terecht is geweigerd door de gemeente. ,,Ik heb het verkeerd verwoord. Maar ik heb tijdens een nieuw gesprek benadrukt dat ik het project kan uitvoeren met inwoners van Den Bosch die hiermee geen ervaring hebben.’’

Nieuw

Volgens hem is het ‘geen herhaling van zetten’. ,,Want ik wil werken met watergedragen materialen. En dat is in dit geval nieuw. Verder kan ik er natuurlijk niks aan doen als inwoners van Den Bosch geen aanspraken maken op het fonds.’’