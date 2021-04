Graffiti-artiesten zetten hun stempel op Bossche Ridderspoorstraat

„Hé jij daar, wat mot je alleen op straat, terwijl je dondersgoed weet dat de avondklok tikt?” Het zou een logische vraag van een passerende boa kunnen zijn, bij het zien van het tafereel dat is aangebracht op een grote muur in de straat. We zien onder meer een B-Boy met een markante bril. „Je ziet het: deze mannelijke breakdancer doet eigenlijk geen vlieg kwaad. Zijn lege handen, die hij openlijk toont, zeggen genoeg”, verduidelijkt Hagenees René Vollebregt(48) alias NEAR!

Kritiek op de avondklok

Bij deze figuratieve voorstelling is hij verantwoordelijk voor het character. Zijn even oude compagnon, de Belg Caz, neemt bij hetzelfde kunstwerk de achtergrond voor zijn rekening. Hij kiest voor enkele monumentale Bossche panden aan het Stationsplein en de Draak die inmiddels vanaf zijn sokkel is uitgevlogen. „En vergeet vooral de terrassen op deze mural niet. Ze zijn hartstikke leeg, een rechtstreekse verwijzing naar de armzalige tijd waarin we verkeren. Tegelijkertijd betekent het kritiek op de avondklok. Zo’n mooie stad, geen kip te bekennen. Behalve dan deze B-Boy, haha”, doet Caz uit de doeken. „Ik ben al vaker met de spuitbus actief geweest in deze stad. Vind het een eer om mijn bijdrage hieraan te mogen leveren.”

Volledig scherm Het gezamenlijke kunstwerk van Caz en NEAR! ,,Onze B-Boy doet in feite geen vlieg kwaad." © Chris Korsten

Kings of Colors

Bosschenaar Patrick de Kaste, óók 48, is de kartrekker van het project. „Dit is absoluut geen streetart of een andere vorm van mainstream. In feite gaan we terug in de tijd door het thema hiphop weer eens uit de kast te halen. Back to the basics. Graffiti, een van de vier hoofdelementen van de hiphop-cultuur, is begin jaren ‘70 vanuit New York overgewaaid naar Nederland waar het ook in de punkscene een vaste voet aan de grond kreeg. In de loop der jaren is er natuurlijk veel veranderd, maar deze specifieke stroming is nooit ter ziele gegaan”, vertelt De Kaste.

In 2013 was hij medeoprichter van Kings of Colors, een bekend platform waarvan hij overigens geen deel meer uitmaakt. „Bij dit project, waarvoor de gemeente wat geld heeft uitgetrokken, heb ik uitsluitend een beroep gedaan op gerenommeerde painters. Ieder heeft zo z’n eigen specialiteit. Zélf ben ik méér een styler.”

Het rebelse jongetje

Juice(49) uit Amsterdam, in de zomer van 2019 ongewild betrokken bij de ‘rolluikgate’ op de Tramkade, is een artiest die eveneens present is. Op het terrein van stichting Loods is hij bezig met het maken van een piece waarop een sextet breakdancers te bewonderen is. „Dit is een volstrekt legaal gebeuren. Heel af en toe ontwaakt het rebelse jongetje in me, en trek ik erop uit met de spuitbus. Het houdt je scherp”, aldus Juice.