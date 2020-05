Graffitikunstenaars maken iets vrolijks van ‘schandalige bende’

DEN BOSCH - In de Kruiskamp is een verpauperd gebouw opgepimpt door graffiti-kunstenaar Yuri van Poppel.

Een doorn in het oog. Dat was het sterk verpauperde woon- en winkelblok op de hoek van de Tilburglaan en Kooikersweg in de Kruiskamp al een geruime tijd voor de ervaren graffiti-artiest Yuri van Poppel. ,,Telkens wanneer ik erlangs fietste dacht ik: wat een schandalige bende. Dat kan anders." Samen met andere artiesten is hij erin geslaagd om er weer iets 'vrolijks' van te maken.

De 72-jarige Marijke Willems schept even een luchtje in de wijk, met haar grijszwarte poedel Ronneke. Aan het einde van de Amsterdamstraat vlakbij haar woning kijkt ze verontrust naar boven, waar een groot gapend gat in een van de ruiten op een bijna onheilspellende wijze de aandacht trekt. ,,Verschrikkelijk", zucht ze.

Verschrikkelijk

,,Het hele blok zou al lang en breed moeten zijn gesloopt, maar het staat er nog steeds." Wanneer ze de hoek omslaat, fleurt ze ineens op bij het zien van enkele kleurrijke stripfiguren en gestileerde scribbles oftewel tags die door graffitikunstenaars op de muur zijn gespoten. ,,Ik hou er wel van. Wat een contrast met de rest."

Carla Cadee, een andere buurtbewoner, reageert eveneens enthousiast: ,,Ik heb diep respect voor de makers. Dit beschouw ik als een vorm van kunst."

Win-winsituatie

Johan van Munster, eigenaar van cafetaria De Kooi, zou ook wel graffitikunst op zijn buitenmuur willen. Die is nu nog beklad door vandalen. ,,Dat gaan we binnenkort ook regelen", laat initiatiefnemer Van Poppel weten. ,,Vooraf heb ik onder meer contact gehad met de wijkagent, wijkmanager, eigenaar van het gebouw en niet te vergeten buurtbewoners. Niemand had bezwaren. Dit is een win-winsituatie: wij hebben ons ei kwijt gekund, terwijl de buurt er mooier door is geworden."