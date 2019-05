Gras en bloemetjes als mislukte truc tegen zwerfafval bij Helftheuvel

Werk aan ontwerp Theater aan de Parade gaat door, kort geding is ’onvoor­spel­baar’

7 mei DEN BOSCH - Er is met geen zinnig woord te zeggen óf en hoeveel vertraging de plannen voor een nieuw Theater aan de Parade in Den Bosch oplopen als er een kort geding gevoerd wordt over het ontwerp van het theater. ,,Dat is niet te voorspellen’', aldus projectwethouder Huib van Olden.