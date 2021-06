Grass Company krijgt hulp van gemeente en mag extra vroeg open: ‘Klanten willen eerder komen’

HORECANIEUWS Twee medewer­kers Velvet Feel Good Bar beginnen nieuwe zaak in pand Kerkstraat: ‘Inzetten op middagbor­rels’

12 juni DEN BOSCH - Roy Duivenvoorde en Kevin Nijenhuis verruilen eind juni Velvet Feel Good Bar aan de Bossche Parade voor een nieuwe horecazaak die zij in augustus beginnen in het pand aan de Kerkstraat 42 . In het gebouw waar burger- en wijnbar Pickles was gevestigd openen zij Secret Bar & Kitchen.