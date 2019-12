Grasveld wordt bouwterrein: komende jaren geen evenementen in Paleiskwartier

Twintig volwasse­nen keerden zich tegen één vrouw: ‘Triest dat ze zich zo hebben laten gaan in het bijzijn van kinderen’

8:31 VUGHT - Waar de ouders in het Vughtse kinderspeelparadijs zaterdag precies ruzie over kregen, is manager José Lambregts van KidsPlaza niet duidelijk. ,,Er is geen aangifte gedaan. Het is triest dat men zich zo heeft laten gaan in het bijzijn van de aanwezige kinderen”, zegt ze de ochtend na het vervelende incident.