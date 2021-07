Gratis festival in Den Bosch met optredens van Pip Blom, Jeroen Kant en Wulf: ‘Meest perfecte tent in coronatijd’

DEN BOSCH - Dankzij subsidies een gratis festival op de Bossche Pettelaarse Schans in het openluchttheater waar de afgelopen weken moest worden betaald voor optredens tijdens het Zomertheater. ,,Het is de meest perfecte tent in coronatijd.’’

Dat zegt een van de organisatoren over het festival On The Road Again met onder anderen Pip Blom dat op 25 juli wordt gehouden.

,,Alle lagen in de sector zijn hard getroffen. Van componist tot technici, van sessiemuzikant tot podiumbouwers. Muziekliefhebbers konden niet naar live concerten gaan. Daarom is er nu voor gekozen om het festival gratis toegankelijk te maken.’’ Dat zegt Frank Helmink, directeur van Buma Cultuur dat het festival verzorgt met Sena, (belangenbehartiger van uitvoerende artiesten).

Volledig scherm Pip Blom treedt op tijdens On The Road Again op de Pettelaarse Schans. © .

‘Dat ik je mis’

Vanaf 11.30 uur zijn er tot 18.00 uur optredens gepland die steeds een half uur duren. Maaike Ouboter komt als eerste aan bod. Ouboter deed in 2013 meer aan ‘De beste singer-songwriter van Nederland’. Het nummer 'Dat ik je mis', geïnspireerd door de dood van haar ouders was binnen een maand goed voor een gouden plaat.

Na het optreden van Ouboter is het podium gereserveerd voor de indie-popband Wies (3FM Talent van het jaar 2020) , Pip Blom, Jeroen Kant, Blanks en Wulf. Ook Lucas Hamming treedt op. In 2019 speelde hij de rol van Judas tijdens de opvoering van The Passion. Hij won de dirigeerwedstrijd Maestro.

Buma trekt een ton uit voor het festival dat ook mogelijk wordt gemaakt met subsidie van de gemeente Den Bosch (15.000 euro) en het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap. Buma verzorgde jarenlang in het Bossche Theater op de Parade de Buma NL Awards. Volgens de gemeente bestaat de kans dat Buma met dit festival voor Nederlandstalige muziek ‘in de toekomst terugkeert naar Den Bosch’.

De openluchttheater-locatie is inmiddels geen ‘testen voor toegang’ evenement meer. Ook de optredens tijdens On The Road Again zijn te bezoeken zonder test- of vaccinatiebewijs. Het openluchttheater biedt ruimte aan 1200 bezoekers die minstens 1,5 meter bij elkaar vandaan zitten.