Gratis gameshow met Djuncan op Bossche Parade: Vijftig fans kunnen hem ontmoeten

Op de Parade blijft het niet bij een gameshow, ook krijgen zo’n vijftig fans de mogelijkheid om Djuncan te ontmoeten en hem alles over Fortnite te vragen. Djucan heeft zo’n 300.000 volgers op zijn YouTube-kanaal en zijn video’s worden gemiddeld 100.000 bekeken.

Feest

Toernooidirecteur Eric Kersten over de programmering: ,,In samenwerking met de gemeente en provincie is het altijd ons doel geweest om met deze wereldkampioenschappen zoveel mogelijk Brabanders te bereiken, wij willen dat het evenement echt een feest voor iedereen wordt. Dus niet alleen voor sportfans, maar bijvoorbeeld ook voor muziekliefhebbers en kinderen die gek zijn op gamen.”