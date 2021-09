Gratis laten vaccineren bij Brabanthallen in mobiele unit

De vaccinatielocatie in de Brabanthallen sloot eind augustus haar deuren. Om inwoners een kans te geven om zich alsnog te laten vaccineren, wordt er een mobiele unit op het terrein van de Brabanthallen ingericht. De vrije inloop (id meenemen) geldt alleen voor personen die nog geen vaccinatie hebben gehad. Een 2e prik op vrije inloopbasis is niet mogelijk.

Arts aanwezig

Op iedere vaccinatielocatie is een arts aanwezig om in gesprek te gaan over gaan over vaccineren. Terugkomen voor nog een gesprek of voor de vaccinatie mag altijd, met of zonder afspraak.