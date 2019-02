Grenzen van poëzie verkend tijdens Poetry Diversity Festival

DEN BOSCH - De succesvolle kunstenaar Jolande van Lith is van meerdere markten thuis. Ook op het gebied van de dichtkunst timmert ze aan de weg. Om het uitbrengen van haar tweede bundel te 'vieren' knutselde ze een interessant programma met voordrachten van een klein leger zielsverwanten in elkaar.

De intieme Bovenkamer van Babel, voorheen de StadsBIEB, vormt het decor van de happening waarbij Connie Palmen als special guest aanwezig is. Vraagje: wat doet een grand madame van de Nederlandse literatuur bij een poëzie-evenement? "Haar in 2015 verschenen succesroman Jij zegt het, met de onstuimige en malheureuse liefdesrelatie van het beroemde dichtersechtpaar Ted Hughes en Sylvia Plath als vertrekpunt, is de verbindende schakel", legt Van Lith uit. Daaruit leest Palmen dan ook voor tijdens deze eerste editie van het Poetry Diversity Festival die -niet geheel ontoevallig- in de Week van Poëzie plaatsvindt.

Confronterend

Voordat het zover is, komen poëzieliefhebbers op meerdere manieren aan hun trekken. De in Den Bosch gewortelde Van Lith bijt als gastvrouw het spits af met het confronterende gedicht Relithkwie uit haar nieuwe bundel ‘2 blikken gele verf @ eigen zinnen’. De krachtige bundel, waarmee ze onder meer een nominatie voor de Grote Poëzieprijs 2019 verwierf, is de opvolger van haar in 2016 verschenen debuut Wat woorden voor Vincent van Gogh.