Groei huishoudelijke hulp baart Den Bosch zorgen; tijdelijke stop

DEN BOSCH - Wie in de gemeente Den Bosch huishoudelijke hulp nodig heeft, staat voor een gesloten deur. De gemeente neemt voorlopig geen nieuwe aanvragen meer in behandeling en ook honderden mensen op de wachtlijst moeten langer wachten.

In ieder geval tot 1 juni. En de vraag is of er daarna wel voldoende hulp geboden kan worden, want er is nog steeds een flink tekort aan huishoudelijke hulpen.

Als een van de redenen voor het tijdelijk stopzetten van aanvragen noemt de gemeente dat veel huishoudelijke hulpen ziek zijn. Dat beeld wordt niet herkend bij een van de aanbieders, BrabantZorg. Dat werkt in Den Bosch en de Bommelerwaard met een kleine 20 medewerkers. ,,We hebben een zieke, maar die gaat maandag alweer aan de slag. Op dit moment hebben we zelfs meer medewerkers dan dat we werk hebben.”

Risico op besmetting

Dat heeft er waarschijnlijk mee te maken dat veel cliënten de laatste weken uit voorzorg geen hulpen in huis willen vanwege mogelijk besmettingsgevaar. Daardoor wordt nu 10 tot 20 procent minder huishoudelijke hulp afgenomen. Overigens betaalt de gemeente die niet afgenomen zorg wel gewoon door omdat anders zorgaanbieders in financiële problemen komen.

Den Bosch heeft intussen zelf ook de nodige zorgen door de huishoudelijke hulp. De vraag ernaar is namelijk fors gestegen. Eind 2019 maakten 3281 mensen gebruik van huishoudelijke hulp via de Wmo. Daarnaast kregen eind 2019 nog 901 mantelzorgers extra hulp. Bij elkaar 11 procent meer cliënten.

Kosten stijgen fors

Dat het aantal gebruikers stijgt laat zich duidelijk zien in de kosten. Beide regelingen samen kostten 7.3 miljoen euro in 2018. Een jaar later bijna 9,5 miljoen en voor dit jaar is zelfs ruim 10 miljoen begroot. Een belangrijke oorzaak van de toename is de invoering door het kabinet van het abonnementstarief: een maximale maandelijkse eigen bijdrage van 17,50 euro. Voorheen was die bijdrage gebaseerd op de hoogte van het inkomen. Daardoor loopt Den Bosch jaarlijks zo’n 8 ton aan inkomsten mis.

Mantelzorgregeling

Om meer grip te krijgen op de uitgaven willen B en W de twee bestaande regelingen voor huishoudelijke hulp samenvoegen. Naast de Wmo-regeling is er nog hulp voor overbelaste mantelzorgers waarvoor welzijnsinstelling Farent verantwoordelijk is. B en W vinden twee regelingen niet handig en willen: één toegangspoort, één administratief systeem en één manier van facturering. De mantelzorgregeling blijkt in 2016 en 2017 ook te ruimhartig opgezet, stellen B en W. En inmiddels blijken verschillende mantelzorgers ook niet meer overbelast. Of de familieleden die ze verzorgden zijn overleden.